Striscia la Notizia, la fucilata di Antonio Ricci: "Amadeus o De Martino? No, chi è il nostro vero nemico"

Entra a gamba tesa come suo solito, Antonio Ricci, sull'annunciata super-sfida dell'access prime time tra Stefano De Martino e Amadeus. Il terzo incomodo, di lusso, è come sempre Striscia la Notizia, pezzo forte del palinsesto di Canale 5, di cui il regista e padre-padrone genovese ha annunciato le novità in conferenza stampa.

"Quest'anno i due litiganti saranno Stefano De Martino e Amadeus. Noi non siamo preoccupati dalla concorrenza ma incuriositi sì, e molto - ammette Ricci -. Perché è una cosa nuova. Ma ci vorrà del tempo per capire come andranno le cose. Striscia non è mai stata mollata dal pubblico se non nel calo generale della tv. Una volta il Tg1 faceva 12 milioni, oggi sarebbe impensabile". Giunto alla 37esima edizione, Striscia è ormai una istituzione anche se la concorrenza di Affari tuoi su Rai 1 con De Martino al debutto e Chissà chi è con Amadeus fresco di trasloco dalla Rai si preannuncia dura. "Il mercato si è aperto", spiega Ricci, che con il mitico Drive In ha rivoluzionato la tv e il costume degli italiani negli Anni 80, e Amadeus sul Nove "può cambiare gli equilibri. Ma apre anche a stimoli nuovi, io penso che possa starci benissimo considerando comunque che Striscia è una trasmissione unica per contenuti. Gli altri sono quiz, mentre in teoria il nostro nemico dovrebbe essere Lilli Gruber più che Amadeus".

Questo perché il core business del tg satirico di Canale 5 saranno sempre politica e satira, con un occhio (velenoso) all'attualità. E da Ricci non può che ripartire da qui. "Certi personaggi non finiscono di stupirci. Io rimpiangevo il fatto che Sangiuliano ci avesse messo in difficoltà, dopo le dimissioni pensavo che fosse finita lì la questione invece lei sta ancora dando fieno per i nostri cibi perciò prevediamo che ancora per una settimana si potrà parlare di questa storia".

A chi gli ha chiesto se crede al complotto, ha risposto così: "La realtà dei fatti è molto semplice a volte: Sangiuliano si è invaghito di questo corazziere biondo. Se lui non si fosse fatto ingarbugliare non c'è stato nessun complotto". Per Ricci Maria Rosaria Boccia "è stata molto brava a creare su di sé la curiosità". Del resto "basta che ci metti di mezzo una donna Siamo una Repubblica fondata sul fotoromanzo".

Ricci è amico storico di Beppe Grillo, ma non farà sconti al comico e fondatore del Movimento 5 Stelle: "Grillo-Conte? Se continua così non potremo non fare qualcosa". Sono tutti avvisati.