Dazi, Giulio Tremonti: "È finita la globalizzazione"

Giulio Tremonti commenta con parole dure i dazi varati dall'amministrazione Trump alle ore 22.00 italiane di ieri sera. Come è noto Trump ha imposto il 25% sull'importazione di auto straniere e del 20% contro i prodotti dell'Unione Europea. In un'intervista al Tempo, l'ex ministro del Tesoro, spiega come "al di là dei numeri si tratti di una cifra molto aggressiva e molto ideologica".

Poi Tremonti di fatto spiega che quanto accaduto in queste settimane segna la "fine della globalizzazione". E lui è stato tra i primi a criticarne l’esplosione già nella prima metà degli anni Novanta: "Nel 1994 a Marrakesh si stava stipulando il WTO, che interviene il 1° gennaio 1995. Nel 1994 ho scritto un libro in cui dicevo che i capitali sarebbero andati in Asia e che l'Occidente avrebbe importato povertà. Dicevo che la working class in America e in Europa avrebbe perso posti Economista di lavoro o visto salari ridotti, livellati dalla competizione salariale internazionale. Questo effetto era già evidente quando nel 2006 hanno inventa è stato ministro dell’Economia to i subprime, strumento per dare via finanza un sollievo rispetto a chi stavano perdendo il lavoro. Il subprime però salta ed è con Berlusconi l'origine della crisi del 2008. C'è un altro libro attuale, quello di Vance, che parla della disperazione che si crea nella working class americana, nella fascia dell'America post-industriale, quando va via la manifattura. Una delle ragioni per cui i repubblicani hanno vinto è questa, e la ragione dei dazi in questi termini è un “vi risarcisco per il danno che avete subito”. Quindi rimpatrio le fabbriche e la manifattura".