Il Pd non condanna l’odio contro ebrei e cristiani

Il Pd, in Europa, è unito più che mai. No, stavolta non c’entrano affatto riarmi o eserciti comuni, su cui le divergenze sono palesi, bensì i diritti umani e la democrazia nel mondo. Basta spulciare i singoli voti degli europarlamentari dem su diversi emendamenti alla relazione annuale 2024 in materia, per capire quale sia il grado di compattezza nel rifiuto di condannare l’antisemitismo e la cristianofobia dilaganti nel continente e non solo: totale. Al loro fianco ci sono gli amici di Avs e 5 Stelle.

E così, ecco che Zingaretti e compagni hanno bocciato senza senza se e senza ma tutte le osservazioni provenienti da destra, in primis dai Patrioti (il gruppo di cui fa parte la Lega al Parlamento Europeo), per riequlibrare la bilancia pendente a favore dell’islamofobia. Da sempre, quest’ultima, un’ossessione dei progressisti europei. Nonostante gli attacchi terroristici, l’odio dei musulmani verso le altre confessioni religiose (ebrei e cristiani, appunto) e le libertà negate. Dunque, voto contrario alla condanna del «crescente antisemitismo nel mondo» e alla «profonda preoccupazione per il fatto che i cristiani restino il gruppo religioso più perseguitato al mondo (365 milioni di persone, stando ai dati del rapporto Open Doors, ndr), principalmente a causa della persecuzione islamista». Nessuna condanna anche «a tutti gli attacchi contro le comunità cristiane nel mondo» e al fatto che manchi «una strategia specifica da parte della Commissione per combattere la cristianofobia» anche perché, era il ragionamento dei Patrioti, «l’Ue condivide un’eredità cristiana ed è pertanto tenuta ad affrontare tali aggressioni». E dire che però esiste un coordinatore anti-islamofobia, nominato dalla stessa Commissione Europea. Il solito doppiopesismo della sinistra, nulla di nuovo. Severi contro la nostra identità, la nostra cultura e la nostra tradizione, morbidi contro chi vorrebbe cancellarle. Anche stavolta hanno deciso di stare dalla parte del boia.