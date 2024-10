Affari tuoi, "uno come il tuo": Alessia, la battuta a luci rosse con De Martino

10 ottobre 2024 a

Doppio boato in studio ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In gara ci sono Alessia, ex pacchista in rappresentanza della Calabria, accompagnata in studio dalla sorella Federica. Le due ragazze appaiono subito a loro agio, frizzanti, per nulla intimorite dalle telecamere.

L'inizio della partita è però piuttosto deprimente, dal momento che Alessia fa aprire subito il pacco che contiene i 300mila euro, bruciando così il malloppo più alto del montepremi a disposizione. Il pubblico in studio esplode con un "oohhh" di delusione, ma lo show è appena iniziato.

La concorrente calabrese infatti supera subito la delusione e rivolgendosi a De Martino sgancia la sua massima: "Ci vuole tanta fortuna nella vita, non ti dico cosa". E dopo l'autocensura, il guizzo: "Ci vuole un gluteo come il tuo".

De Martino, in evidente imbarazzo, si accascia coprendosi il volto con le braccia. Risate generali, con le sorelle per nulla in difficoltà. De Martino prova a riprendersi indicando "uno" con il dito: "Ce ne vuole uno? Uno solo?". "Un gluteo, anche la metà", si corregge Alessia.

Per la cronaca, alla fine, il richiamo alla fortuna di De Martino avrà i suoi effetti perché le concorrenti, dopo aver rifiutato varie offerte del Dottore, porteranno a casa ben 50mila euro, in un'altra serata magica per Affari tuoi (a Rai 1, forse, saranno meno felici di sganciare soldi a ogni puntata".