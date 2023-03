Carta igienica, studio-choc: cosa contiene, salute in pericolo

14 marzo 2023 a

Allerta sulla carta igienica. Quasi a sorpresa uno studio mette in guardia sul prodotto. All'interno infatti ci sono agenti chimici inquinanti, denominati Pfas, acronimo di sostanze polifluoroalchiliche. Stando a quanto spiegato dall'Università della Florida, queste sostanze rimangono a lungo nelle acque di scarico, finendo così per diffondersi anche nell'ambiente, compresi i terreni agricoli. Al vaglio 21 marche europee e americane. In tutte ecco la presenza dei Pfas.

Gli scienziati dell’Environmental Science & Technology Letters tengono però a precisare che tali sostanze sono utilizzate anche per altri prodotti di largo consumo. L'obiettivo è di renderli più resistenti all’acqua, al calore e ad altre reazioni. "Può essere che non ci sia modo di evitare l’utilizzo di Pfas nella carta igienica. Personalmente non mi affretterò a cambiare la marca della mia carta igienica, né dico che la gente dovrebbe smettere di usarla o dovrebbe ridurre la quantità che usa. La nostra ricerca si limita a identificare un’altra fonte di queste sostanze chimiche e a sottolineare quanto siano onnipresenti", commenta la ricerca Jake Thompson.

Eppure la polemica non manca. A rispondere per le rime un’associazione che rappresenta l’industria della carta igienica, secondo cui le sostanze a base di Pfas non vengono aggiunte alla fabbricazione. I ricercatori però non ne vogliono sapere: "Le prove da noi raccolte sembrano suggerire diversamente...Le aziende potrebbero non essere consapevoli della presenza di questi agenti chimici, è possibile che vengano dalla manifattura dei macchinari usati per produrre carta igienica".