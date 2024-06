Reazione a Catena, caos mentre rispondono le Polposition: "Non avete tolto la sfocatura?!"

12 giugno 2024 a

A Reazione a Catena le emozioni non finiscono mai. Nello studio di Pino Insegno si susseguono le catene che tengono incollati milioni di italiani davanti al piccolo schermo. E di fatto nell'ultima puntata andata in onda martedì 11 giugno ecco che arriva il turno delle nuove campionesse. Si tratta delle Polposition di Brescia, tre amiche che si sono allenate per il gioco con un “pulsante” a forma di polpo, ed ecco servita la ragione del nome così bizzarro.

Le Polposition – Cristina, Tecla ed Elisa, questi i nomi dei componenti della squadra - non sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 14.750 euro. La parole vincente era "corrispondente", ma le tre concorrenti hanno perso lo slancio dell'intesa vincente e sono cadute proprio nel momento decisivo. Ma sui social qualcuno ha notato qualcosa di stranio proprio nei minuti dell'ultima catena. Infatti l'inquadratura a quanto pare ha indispettito qualche telespettatore che sui social, su X, ha segnalato il problema tecnico: "Ancora non siete riusciti ad eliminare questa fastidiosa sfocatura durante l'ultima catena?!?!". Un piccolo disguido prontamente risolto. Ma a quanto pare su X non si commenta solo il gioco, adesso arrivano anche i consigli alla regia...