Affari Tuoi, Maria Paola insultata dopo la fine della puntata: "Partita? La più brutta di sempre"

20 novembre 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi è stata la serata di Maria Paola. La concorrente delle Marche ha sbancato nella puntata di martedì 19 novembre portandosi a casa ben 30.000 euro. Un bottino davvero sorprendente dato che la partita si era messa non male, malissimo. Infatti nelle prima metà del gioco la concorrente ha fatto fuori tutti i pacchi rossi. E quando diciamo tutti intendiamo tutti, solo uno è sopravvissuto all'ondata di sfiga.

Maria Paola ha rifiutato le offerte del dottore e ha cercato di puntare all'ultimo giro, quello decisivo, cercando di preservare assolutamente l'unico pacco rosso rimasto sul campo. E così quando il dottore all'ultimissimo tiro le ha offerto il cambio ha deciso di tenersi il pacco numero 8 rifiutando di prendere il 13.

E ha fatto bene perché il suo numero 8 era quello pieno: 30.000 euro. Ma in tanti su X si sono scatenati nel puntare il dito contro la povera Maria Paola che avrebbe giocato, questa l'accusa dei telespettatori, senza una strategia. E uno dei commenti diventati virali sui social è impietoso: "La partita più stupida che abbia mai visto. Zero strategia e si è pure portata il 13 fino alla fine dopo averlo cambiato, dando al dottore un arma da taglio... Alla fine ha avuto un culo grosso come una capanna... Che dire...Meglio per lei". Qualcuno forse rosica?