Affari tuoi, il video di Chiara in camerino prima del disastro: "Stasera..."

Un quiz show, in tutti i sensi. Ad Affari tuoi, il programma spacca-ascolti dell'access prime time di Rai condotto da Stefano De Martino giovedì sera ha sfondato il muro dei 6 milioni di telespettatori, un dato a suo modo storico.

La conferma della bontà del nuovo corso del programma, fino a giugno dell'anno scorso nelle mani di Amadeus che passato ora sul Nove con Chissà chi è, nella stessa fascia oraria, si deve accontentare di 500mila spettatori. Balli, canti, siparietti, scenette, finte liti: in studio con De Martino accade tutto, con il risultato di trascinare tutti, ma proprio tutti, nella bolgia. Dai pacchisti ai concorrenti.

Nell'ultima puntata, quella dei record, è toccata a Chiara: partita, la sua, decisamente sfortunata. Arrivata alla Regione fortunata, si affida anche all'amuleto Peppe, l'uomo delle profezie seduto tra il pubblico in studio, ma non va e se ne torna a casa con zero euro.

"Mia personale idea... Peppe non poteva dire la regione giusta... se no succedeva un casino... lo sappiamo tutti", suggerisce un utente di X in vena di complottismi. Qualcun altro, più sobriamente, si limita ad annotare che "la teoria del Peppe stavolta non ha assistito". Poco male, però, perché resta lo straordinario clima di festa che si respira davanti alle telecamere e dietro le quinte.

Il profilo Instagram Affari tuoi Live, per esempio, ha pubblicato il video girato nei camerini da Chiara, che annuncia: "Stasera tocca a me". Per festeggiare, un balletto scatenato sotto gli occhi degli altri pacchisti divertiti. Anche questo, in fondo, è l'effetto De Martino.