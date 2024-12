Uomini e Donne, un tremendo lutto a Mediaset: "Addio Ennio", lacrime e cuori spezzati

16 dicembre 2024 a

Tutto il mondo di Uomini e donne in lutti: è morto Ennio Zingarelli, aveva 86 anni. Il dentista più famoso di Mediaset, una storica fiamma di Gemma Galgani: Ennio era stato una star delle prime edizioni del Trono Over, la rivoluzione voluta da Maria De Filippi in persona per rinnovare il format dell'amatissimo dating show di Canale 5 portando in primo piano le storie d'amore dei "vecchietti".

Zingarelli e Gemma, la stella assoluta di U&D, si erano frequentati per diversi mesi negli studi televisivi e fuori, nella vita reale. Si erano addirittura fidanzati, una relazione poi troncata dallo stesso Ennio perché restio a spettacolarizzare il rapporto con la Dama di Torino e non ancora deciso nel firmare le carte del divorzio dalla ex moglie.

Le tempistiche furono decisive nel successo della coppia Gemma-Ennio: la Galgani, infatti, era reduce dal naufragio della sua prima love story televisiva, quella con l'indimenticabile "Gabbiano" Giorgio Mainetti. L'esatto opposto di Zingarelli.

Amatissimo e stimato dai telespettatori, che lo hanno sempre elogiato in quanto cavaliere sobrio, discreto, gentile ed elegante, al contrario di altri spasimanti della Galgani spesso sopra le righe, Zingarelli aveva non a caso deciso di "sparire" una volta finita la storia con la bionda tronista.

I suoi funerali si terranno domani, martedì 17 dicembre alle ore 15.30, presso la Casa Funeraria Mansutti di Udine. Straziante il ricordo di Gemma sui social, un ultimo commosso saluto tramite una storia su Instagram con l'immagine di un cuore spezzato e le note di Sei nell'anima di Gianna Nannini.