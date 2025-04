Eleonora Giorgi, Incorvaia: "L'insegnamento più grande"

"Insegnamento più grande non potevi darci Ele... 'Non sprecate le giornate con cose futili. Non fatevi mangiare da sentimenti negativi, perché non si può mai sapere cosa succederà'": Clizia Incorvaia in una storia su Instagram ricorda la suocera, Eleonora Giorgi, scomparsa un mese fa all'età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas. A un mese dalla morte della mamma, anche il figlio Paolo Ciavarro ha voluto renderle omaggio: ha condiviso sulle storie una foto di Eleonora da giovane e ha scritto: "Manchi", con un cuore bianco. La coppia, insomma, continua a sentire molto forte la mancanza di Eleonora ma è certa che lei stia vegliando su di loro e sui nipotini Gabriele e Nina.

Qualche settimana fa, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la Incorvaia in lacrime aveva detto: "Mi manca tantissimo. Noi ci capivamo con uno sguardo, mi comprendeva sempre, non so nemmeno se mia mamma e mio marito riescono a capirmi così". Poi aveva spiegato come stesse vivendo questo periodo dopo la morte della suocera: "Mi sto rimettendo in carreggiata per me, per i bambini, per la famiglia. Sto cercando di non farmi sopraffare dal dolore, sto cercando di far vivere al meglio questo momento ai miei figli perché erano legatissimi a mia suocera. Quando lei stava facendo la terapia del dolore, andavamo a trovarla ogni giorno e giocavano insieme. Con Nina aveva un rapporto specialissimo, non si è mai sostituita alla nonna siciliana e a quella milanese, ma le diceva sempre 'Io sono la tua terza nonna'. Prima che se ne andasse le ha regalato una scatola immensa di colori perché diceva che è un'artista".