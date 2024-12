Elodie, "siamo cugine": chi è la sua parente segreta, rivelazione choc

30 dicembre 2024 a

"Ma lo sai che Elodie è mia cugina di secondo grado?. I nostri nonni erano fratelli": la rivelazione di Jessica Morlacchi all'interno della casa del Grande fratello, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ha colpito tutti, sia i suoi coinquilini sia i telespettatori, che non ne sapevano assolutamente nulla. Se confermato, in effetti, questo legame di parentela rappresenterebbe una notizia del tutto inedita. Le parole della Morlacchi sono state inaspettate e hanno animato una serata apparentemente tranquilla all'interno della casa di Cinecittà.

La voce dei Gazosa stava giocando a carte con altre coinquiline, quando a un certo punto Ilaria Galassi ha cominciato a canticchiare una canzone di Elodie, "Black Nirvana".

In quell'istante, allora, la Morlacchi a Stefania Orlando ha detto: "Lo sai che io ed Elodie siamo cugine di secondo grado? I nostri nonni erano fratelli". E pare che si tratti proprio della verità: la nonna materna di Jessica e il nonno paterno di Elodie dovrebbero essere fratello e sorella.

Nel frattempo, la Morlacchi ha manifestato la volontà di ritirarsi dal gioco: "Io sono arrivata. (…) Sono proprio sfarfallata, si vede. Adesso però sto fino a lunedì e poi vediamo. Lo faccio per rispetto. Perché comunque io da parte loro ho ricevuto sempre e solo rispetto e voglio darlo anche io. Non posso proprio dire nulla su di loro. Con me loro si sono comportati tutti benissimo e quindi vediamo".