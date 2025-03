Gene Hackman, una morte atroce. La verità del medico legale: cosa ha stroncato lui e la moglie

08 marzo 2025 a

L'attore premio Oscar Gene Hackman è morto per cause naturali, probabilmente circa una settimana dopo la scomparsa della moglie Betsy Arakawa, ha dichiarato il medico legale dello Stato americano del New Mexico. La compagna sarebbe stata stroncata da un virus polmonare.

I risultati pongono fine a più di una settimana di mistero che ha circondato la morte di una delle star più amate di Hollywood, il cui carattere da uomo comune nascondeva una presenza potente e una rara abilità recitativa. "La causa della morte di Hackman, 95 anni, è una malattia cardiovascolare ipertensiva e aterosclerotica, con il morbo di Alzheimer come fattore significativo", ha dichiarato Heather Jarrell, medico legale capo dell'Ufficio dell'investigatore medico del New Mexico.

"La causa del decesso della signorina Betsy Hackman, di 65 anni, è hantavirus, sindrome polmonare. La modalità di morte è naturale". Nessuno dei due corpi mostrava segni di trauma, né alcuna indicazione di avvelenamento da monossido di carbonio, che era stato suggerito inizialmente. L'hantavirus si presenta come una malattia simil-influenzale, con sintomi quali febbre, dolori muscolari, tosse, a volte vomito e diarrea, che possono progredire fino alla mancanza di respiro e all'insufficienza cardiaca e polmonare, ha detto Jarrell.

"Questo si verifica dopo un'esposizione da una a otto settimane agli escrementi di una particolare specie di topo portatore di hantavirus". Jarrell ha detto che i dati del pacemaker di Hackman hanno mostrato la sua ultima attività più di una settimana prima del ritrovamento del suo corpo, quando gli addetti alla manutenzione non sono riusciti ad accedere alla loro vasta proprietà di Santa Fe.

"Sulla base di queste informazioni, è ragionevole concludere che il signor Hackman è probabilmente morto intorno al 18 febbraio. In base alle circostanze, è ragionevole concludere che la signora Hackman sia morta per prima, e che l'11 febbraio sia stata l'ultima volta in cui sarebbe stata viva", ha detto Jarrell.