Federica Nargi risponde alle critiche sulle figlie: "La famosa...". Poi questa foto

Federica Nargi non si lascia intimidire dagli haters e, di fronte alle critiche, risponde a tono. Accade nei giorni in cui l'ex Velina si trova a Santo Domingo con la famiglia: il compagno Alessandro Matri e le loro bambine Sofia e Beatrice. Proprio su queste ultime due si sono scatenati gli utenti del web. Tante le foto che li vedono divertirsi al mare. Eppure la domanda è sorta spontanea: perché i figli dei vip possono permettersi di assentarsi da scuola per così tanti giorni? "Ma a scuola non ci vanno mai?".

Immediata la replica della showgirl che con ironia ha detto: "Scuola chiusa per la settimana bianca" e, poi, a corredo delle foto pubblicate, l'ex velina ha aggiunto: "La famosa ski week". D'altronde la calendarizzazione delle scuole private è diversa dall'istruzione pubblica. Ecco dunque perché i figli di influencer o di volti noti della televisione partono con i propri genitori anche quando chi frequenta la scuola pubblica è in classe.

Legata a Matri da oltre 15 anni, la Nargi ha più volte detto: "Siamo cresciuti insieme. È raro avere un rapporto come il nostro in questo mondo, siamo rimasti fedeli a noi stessi. Facciamo parte di questo mondo ma lo prendiamo con le pinze, siamo diversi e uguali. Questo è il segreto del nostro rapporto".