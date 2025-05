Affari Tuoi, vince Rosa? Cosa fa davvero nella vita

In questa nuova puntata di Affari Tuoi, la concorrente, Rosa, originaria di Acri (Cosenza), arbitro di pallavolo, si è messa in gioco con determinazione. La gara inizia con l’apertura del pacco numero 18 del Lazio, che contiene 500 euro, seguito dal pacco 16 del Friuli Venezia Giulia con 20 mila euro e dal pacco 6 dell’Umbria con 50 mila euro. Si prosegue con il pacco 4 della Puglia, che nasconde zero euro, il pacco 15 del Trentino Alto Adige con appena 1 euro e il pacco 10 della Valle d’Aosta, che svela un ricco bottino di 300 mila euro.

La prima offerta del Dottore è di 25 mila euro, ma Rosa, con grinta, decide di rifiutarla e continuare. Si passa al pacco 11 del Molise, che contiene 10 mila euro, al pacco 14 della Sardegna con il temuto Gennarino e al pacco 20 della Liguria con la rosamarina.Il Dottore propone un cambio di pacco, ma Rosa non cede e va avanti. Si scoprono poi il pacco 9 della Basilicata con 75 mila euro, il pacco 1 dell’Abruzzo con 100 mila euro e il pacco 13 del Veneto, che nasconde ben 200 mila euro. Poi si va alla Regione Fortunata dove Rosa ha messo le mani su 100.000 euro.

Sui social, in particolare su X, la puntata ha scatenato un’ondata di commenti. Gli utenti hanno apprezzato l’energia di Rosa, con post come: “Grande Rosa, che coraggio a rifiutare 25 mila euro! #AffariTuoi”. In molti hanno elogiato la conduzione di Stefano De Martino, definita “sempre fresca e coinvolgente”. Tuttavia, non sono mancate critiche: alcuni spettatori hanno trovato le offerte del Dottore “ troppo basse” rispetto ai premi in gioco, con un utente che ha scritto: “Ma perché il Dottore è così tirchio stasera? #AffariTuoi”. La presenza di Gennarino e della rosamarina ha generato momenti di suspense, con tweet come: “Nooo, la rosamarina! Rosa, tieni duro! ”. E così ha fatto, vincendo un bottino da capogiro nei minuti di recupero...