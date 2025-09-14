Affari Tuoi, Giorgia e Chiara travolte dopo i titoli di coda: "Era una scusa"

Nella puntata di "Affari Tuoi" del 13 settembre 2025, condotta da Stefano De Martino, protagoniste sono le gemelle Giorgia e Chiara, originarie di Avezzano in Abruzzo. Giorgia, 29 anni, parrucchiera specializzata in capelli ricci, lavora con i genitori – il padre nel mestiere da 51 anni – e vive con la cagnolina Lola. Chiara è farmacista, laureata e in specializzazione in Farmacia Ospedaliera. Hanno una sorella, Giulia. Le due, definite "due gemelle contro il Dottore", hanno scelto il pacco numero 12, contenente solo 5 euro, ma lo hanno scambiato con il numero 10, che considerano fortunato: Chiara lo ha sognato in una visione premonitrice e lo lega a ricordi familiari, come la maglia da calcio del papà e la sua pallavolo. "Ho sognato la nostra ultima puntata... il nostro unico obiettivo era prendere il 10", ha raccontato Chiara. Con i soldi, Giorgia vorrebbe viaggiare: "A me piacerebbe iniziare a viaggiare".

Chiara mira a sostenere gli studi: "Vorrei continuare il mio percorso con una leggerezza economica diversa, alleggerendo i miei genitori... Cinque anni di università più quattro di specializzazione è un lungo percorso. Un piccolo aiuto farebbe comodo".La partita è stata avvincente: eliminati presto 100mila e 200mila euro, le gemelle rifiutano il primo cambio e l'offerta da 25mila del Dottore Pasquale Romano, dopo aver perso solo 15mila. Accettano poi uno scambio, lasciando il 12 per il 10. Rifiutano 30mila e 35mila euro, ma pescano il fatidico 300mila, riducendo le chance. Alla fine, con 75mila in palio, scoprono che il pacco 10 contiene 30mila euro, vincendone "solo" quella somma

.Le reazioni su X sono state prevalentemente negative, con critiche per la loro ostinazione nel fidarsi del "numero fortunato" nonostante le offerte generose. Utenti hanno accusato le gemelle di aver giocato male, definendole "ingenue" o "testarde", lamentando la perdita di potenziali vincite maggiori. Frasi come "Perché non hanno accettato i 35mila? Chi troppo vuole nulla stringe" o "Sognato? Sembrava una scusa per scelte stupide" hanno popolato i commenti, esprimendo frustrazione per il finale deludente e ironizzando sul sogno premonitrice.