Libero logo
Garlasco
Famiglia nel Bosco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Carlo Verdone a RTL 102.5: "Dj per un giorno su Radiofreccia, ma la musica la decido io. Ho già il titolo in mente..."

giovedì 27 novembre 2025
Carlo Verdone a RTL 102.5: "Dj per un giorno su Radiofreccia, ma la musica la decido io. Ho già il titolo in mente..."

1' di lettura

Carlo Verdone è stato ospite di RTL 102. 5 - in Protagonisti in compagnia di Francesco Fredella, Gianni Simioli, Francesco Taranto e Martina Rinelli dallo studio all'aeroporto di Roma- Fiumicino- per presentare l’ultima stagione di “Vita da Carlo 4".  

In scaletta passa un brano dei Beatles, A day in the Life, e Verdone sollecitato da Fredella accetta di diventare Dj per un giorno per portare la sua musica. "Pezzi forti, anche lenti, i miei dischi”, dice Verdone. Nel 2026, ve lo prometto su Radiofreccia. Ho già il titolo: Disco verde, anzi Verdone".

ti potrebbero interessare

Striscia la Notizia torna in prima serata

Striscia la Notizia torna in prima serata

Redazione
Otto e Mezzo, famiglia nel bosco? Fango di Andrea Scanzi sul centrodestra

Otto e Mezzo, famiglia nel bosco? Fango di Andrea Scanzi sul centrodestra

Roberto Tortora
Otto e Mezzo, delirio-Formigli sulla famiglia nel bosco: "E allora Caivano?"

Otto e Mezzo, delirio-Formigli sulla famiglia nel bosco: "E allora Caivano?"

Roberto Tortora
Pippo Baudo, "nessuno accetta l'eredità da 10 milioni": un grosso caso

Pippo Baudo, "nessuno accetta l'eredità da 10 milioni": un grosso caso

Redazione