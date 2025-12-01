L’attesa è finita: la leggenda di Sandokan ritorna in tv

Avventura, passione, rivoluzione e amore per la natura: sono questi i colori di Sandokan, la serie evento che ridà vita all’immortale personaggio creato da Emilio Salgari. A 50 anni dal debutto della fiction cult di Sergio Sollima con Kabir Bedi dagli occhi bistrati di kajal straordinario protagonista, la Tigre della Malesia torna sul piccolo schermo, su Rai1 da stasera. Stavolta è Can Yaman ad assaltare navi e guidare ribellioni nel Borneo del 1840, colonia inglese, nella miniserie Sandokan, quattro serate dirette da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, con un cast che comprende anche Alanah Bloor, Alessandro Preziosi nei panni del fidato Yanez, Ed Westwick, Madeleine Price e John Hannah.

La serie, in arrivo su Rai, dopo l’anteprima dei primi due episodi alla Festa del Cinema di Roma e prossimamente su Disney+, va alle radici di un mito, esplorando le origini della tigre della Malesia e raccontando la sua traiettoria da semplice avventuriero a principe dei pirati. Da un’idea di Luca Bernabei, è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Salgari, che nel 1976 era stata trasposta con enorme successo nello sceneggiato televisivo, diretto da Sollima e interpretato da Kabir Bedi, Carole André, Adolfo Celi e Philippe Leroy. Un nuovo adattamento che guarda anche all’oggi, prodotto da Lux Vide (Gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction che aveva portato il divo turco in Italia per la preparazione cinque anni fa. Poi causa Covid e lunga preparazione il set è partito nel 2024 con riprese nel Lazio, in Toscana e in Calabria.

E grazie alle pagine di Salgari ci si ritrova nel Borneo, un paradiso tropicale abitato dalle tribù native dei Dayak, ma dominato dalla spietata legge degli inglesi colonialisti, Sandokan è un pirata che vive alla giornata: combatte solo per se stesso e per la sua ciurma, tra cui il fidato Yanez. Ma la sua vita cambia quando durante un’incursione incontra Marianna, la bella figlia del console britannico di Labuan. È l’inizio di una storia d’amore impossibile tra due anime simili.