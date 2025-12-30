“Avatar” è la trilogia più ricca della storia

«King of The World», “sono il re del mondo”, urlava “sobriamente James Cameron quando con Titanic aveva ottenuto il record di statuette agli Oscar del 1998. Oggi Cameron è di nuovo il re del mondo. Mentre in Italia domina Checco Zalone con la commedia Buen Camino, nel mondo intero il regista canadese troneggia senza rivali né precedenti. Avatar, infatti, è diventata la prima trilogia a raggiungere i sei miliardi di dollari a livello globale. Alla fine di dicembre 2025, il franchise di Avatar ha ufficialmente scritto il proprio nome nei libri di storia diventando la trilogia con il maggior incasso di tutti i tempi, superando la monumentale soglia dei 6 miliardi di dollari.

Si prevede che incasserà altri due miliardi di dolla alla fine della sua cavalcata nelle sale cinematografiche. Questo storico traguardo arriva a pochi giorni dall’uscita di Avatar: Fire and Ash, che ha registrato un dominio assoluto durante il periodo delle festività. Superando gli incassi complessivi della trilogia sequel di Star Wars e dei film originali de Il Signore degli Anelli, l’epopea dai toni blu di Cameron ha consolidato il proprio status come l’arco narrativo di maggior successo commerciale nella storia del cinema. Per una serie che un tempo era stata messa in dubbio a causa dei lunghi intervalli tra un’uscita e l’altra, il messaggio che arriva dal botteghino è chiaro: non scommettere mai contro James Cameron.

Intanto il regista ha dichiarato di aver preso un impegno solenne con i fan della saga. Qualora Avatar 4 e 5 non dovessero vedere la luce (improbabile, visto il successo), Cameron racconterà in finale della saga. Di fatto, entrambe le pellicole hanno già una sceneggiatura e un periodo di uscita nelle sale, fissato rispettivamente al 2029 e al 2031, ma la loro realizzazione dipenderà da vari fattori produttivi. «Se non riusciremo a fare il quarto e il quinto film, per qualunque motivo, terrò una conferenza stampa e vi dirò cosa avremmo fatto. Che ne dite?», ha affermato Cameron ai microfoni di Entertainment Weekly. Una provocazione, ovviamente.