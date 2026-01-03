Affari Tuoi, Stefano De Martino sconcertante: "Fino alla fine non si può dire"

Nella puntata del 2 gennaio 2026 di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, il concorrente è Orazio, artista di strada e clown da Arzano (Napoli), accompagnato dalla moglie e collega Gabriella. I figli Giorgio e Matteo tifano da casa.La partita inizia bene: nei primi tiri, grazie ai consigli di Gabriella, escono molti pacchi blu bassi e solo un rosso alto da 100mila euro. Il Dottore offre 30mila euro, ma la coppia rifiuta subito. Accettano un cambio pacco (dal 4 al 18), che si rivela fortunato. La gara procede con alti e bassi: eliminati vari rossi (tra cui 50mila), il Dottore propone via via 35mila, 45mila e 65mila euro, tutti rifiutati con determinazione.

Rimasto un solo blu basso, restano tre pacchi rossi alti (200mila e 300mila intatti). Le offerte salgono a 110mila e poi 120mila euro. Orazio e Gabriella, incoraggiati anche da De Martino, decidono di rischiare e andare fino alla fine. Il conduttore, tifoso napoletano, esclama: "Fino alla fine", ma si corregge immediatamente: "anzi no, non lo possiamo dirlo", rendendosi conto di aver citato il motto ufficiale della Juventus – "Fino alla fine" – acerrima rivale del Napoli. È una gaffe ironica, che sottolinea la tensione del momento e la passione calcistica.Alla fine, il pacco 18 contiene 75mila euro: una vincita amara rispetto ai 120mila rifiutati, ma la coppia torna a casa felice per aver osato, tra rimpianti e festeggiamenti.