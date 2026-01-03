Affari Tuoi, il sospetto choc su Orazio: "Sa cosa c'è nel pacco"

Nella puntata di Affari Tuoi del 2 gennaio 2026, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, il concorrente è Orazioda Arzano (Campania), artista di strada, circo e teatro, accompagnato dalla moglie Gabriella. I figli Giorgio e Matteo tifano da casa.La partita parte dal pacco 11 (Emilia Romagna) con 20 euro, poi 5 euro in Sicilia. Nei tiri successivi escono valori misti: 10 euro, 100mila, 1 euro e 10mila. Il Dottore offre subito 30mila euro, ma Orazio rifiuta senza esitare. La gara procede con rossi prevalenti; elimina 100 euro, accetta un cambio (dal suo pacco 4 al 18 del Molise), scoprendo fortunatamente 30mila euro nel vecchio.

Trova il pacco nero (0 euro), rifiuta 35mila euro per due tiri (escono 50 euro e 15mila). Il tabellone si equilibra: 3 blu bassi (inclusi 0 euro, 200 euro e Gennarino) contro premi alti (75mila, 200mila, 300mila). Rifiuta 45mila euro, elimina altri 0 euro e Gennarino, portando la situazione a un finale da sogno.Il Dottore sale a 65mila (rifiutato), poi Orazio elimina 200mila euro, arrivando all'ultimo tiro con 300mila vs 75mila.

Rifiuta 110mila e l'ultima offerta da 120mila euro, decidendo di andare fino in fondo. Apre il pacco: vince 75mila euro, festeggiando a metà per il rimpianto dei 120mila lasciati.Su X, alcuni commenti negativi verso Orazio includono accuse di giocare "come se sapesse il contenuto dei pacchi", di portare "il pacco come un cabaret di paste" in modo ridicolo, e di adottare un "nuovo metodo" strano basato sulle condizioni dei pacchisti. La solita sterile polemica.