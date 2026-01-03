Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Checco Zalone, la cifra monstre che ha incassato col nuovo film

sabato 3 gennaio 2026
Checco Zalone, la cifra monstre che ha incassato col nuovo film

1' di lettura

”Buen Camino” con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, continua a dominare il box office italiano e firma uno dei migliori 1° gennaio di sempre. Nel giorno di Capodanno, il film distribuito da Medusa Film ha incassato 5.143.204 euro, con una quota di mercato del 66,2% e una media di 6.628 euro in 776 cinema (dati Cinetel), portando il totale a 41.197.191 euro e a 5.110.106 presenze nelle sale. Si tratta del terzo miglior risultato di sempre per un film nel primo giorno dell’anno. Davanti a “Buen Camino” si collocano solo altri due titoli interpretati da Checco Zalone: “Tolo Tolo” con 8.887.696 euro e “Quo Vado?” con 7.360.192 euro, entrambi usciti proprio a Capodanno e favoriti dall’effetto novità e dall’enorme attesa che accompagna da sempre i film del comico pugliese. L’effetto “Buen Camino” sul mercato cinematografico italiano continua a farsi sentire, registrando una crescita del 41,8% rispetto al Capodanno 2024 e un incremento del 4% rispetto alla settimana precedente. Inoltre “Buen Camino” ha superato “La Vita è Bella” e “C’è ancora domani”: attualmente si piazza al quinto posto dei film italiani con più incassi al botteghino, con le prime quattro posizioni occupate dagli altri film del comico pugliese.

ti potrebbero interessare

Il sogno di Biancaneve vince la prima serata

Il sogno di Biancaneve vince la prima serata

Clooney riunisce la banda un’ultima volta

Clooney riunisce la banda un’ultima volta

Leonardo Iannacci
Ecco come nasce e cresce un camorrista

Ecco come nasce e cresce un camorrista

Marco Rocchi
Musica, cinema e tv: il 2026 sarà l’anno di Battiato

Musica, cinema e tv: il 2026 sarà l’anno di Battiato

Daniele Priori