Il sogno di Biancaneve vince la prima serata

Vi proproniamo Tele...raccomando, la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi

CHI SALE (“Biancaneve e i sette nani” Rai 1) Nel primo giorno del 2026 grande successo per “Biancaneve e i sette nani” - 16% di share con quasi 3 milioni di spettatori film prodotto da Walt Disney nel 1937, in onda in prima serata su Rai 1. La pellicola ha vinto la gara degli ascolti lasciando indietro Canale 5, fermo al 15.5% con il film di Ficarra e Picone “Santocielo”. Biancaneve è uno di quei grandi classici mandati in onda per creare una atmosfera, rivolgendosi alla generazioni over 50. L’obiettivo è più educativo, ossia ricreare quel clima festivo che si sta perdendo. E poi c’è il fascino di Biancaneve, quello di un mito di emancipazione sociale raggiunta separandosi dalla matrigna; la ricerca a tutti i costi di una nuova vita senza però cascare nelle derive woke femministe. Si registrano grandi riscontri per il target over 60, vicino al 20% di share con picchi nelle regioni traino di Sicilia, Puglia e Lazio. Più forte l’ascolto nelle province rispetto alle grandi città: il sogno di Biancaneve continua ad unire anche a distanza di quasi un secolo un mito che unisce.