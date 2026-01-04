Affari Tuoi, scoppia la lite tra De Martino e Herbert Ballerina: "Ignorante"

La puntata di Affari tuoi del 3 gennaio, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, ha visto come protagonista Michele, operaio di Volano (Trentino-Alto Adige), accompagnato dalla fidanzata Magaly, artista.La serata è iniziata in salita: nei primi sei tiri Michele elimina due premi importanti (50.000 e 75.000 euro). Il Dottore offre subito 33.000 euro, ma la coppia rifiuta. Tre blu consecutivi fanno risalire il montepremi, inducendo il Dottore a proporre un cambio di pacco: Michele passa dal 14 al 13.

Nonostante un momento di fortuna con l’entrata in studio di Gennarino, la coppia rifiuta nuovamente i 33.000 euro offerti. Proseguendo, elimina però il premio massimo di 300.000 euro. Tra siparietti comici – tra cui De Martino che scherzosamente chiama “ignorante” Herbert Ballerina per un errore su una poesia – arriva un’altra proposta di cambio, rifiutata.Man mano che i pacchi diminuiscono, spariscono anche i 200.000 euro.

Il Dottore tenta di chiudere con 3.000 euro, ma Magaly li tritura senza esitare. Alla fine restano solo due premi alti (50.000 e 100.000 euro) e l’unico rosso residuo da 20.000, che viene eliminato.Si arriva così al gioco finale delle regioni: Michele e Magaly puntano su Basilicata (mai estratta) ed Emilia-Romagna, ma la sorte non gira e chiudono la partita a mani vuote.De Martino saluta la coppia con la consolazione: “Sfortunati al gioco, fortunati in amore”. Una puntata ricca di emozioni, ma senza vincite per i concorrenti.