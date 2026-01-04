Affari tuoi, Michele travolto dopo i titoli di coda: "Buttato via"

Nella puntata di Affari tuoi del 3 gennaio 2026, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, il concorrente è Michele, 37 anni, operaio di Volano (Trentino-Alto Adige), in una fabbrica di tavoli operatori. Ribattezzato "Piero Peluche" dal conduttore per il suo aspetto, è accompagnato dalla fidanzata Magalì, commessa e artista, anche lei di Volano. La coppia convive e ha due gatti, Luciano e Marcello.Michele inizia con il pacco 14, poi cambia con il 13 (che conteneva 500 euro, mentre il 14 aveva solo 20 euro). La partita è sfortunata: nei primi pacchi escono premi alti come 30.000, 50.000, 75.000 euro. Il Dottore offre 33.000 euro, rifiutati dalla coppia ("Ci sono numeri più belli in gioco").

Proseguendo, eliminano 100.000, 300.000, 200.000 e l'ultimo rosso da 20.000 euro. Le offerte calano drasticamente fino a 3.000 euro, tritate senza esitazione. Magalì commenta con filosofia le perdite: "Ci sono rogne più grosse" e "Siamo fortunati in amore ma non nel gioco".Alla fine, resta il gioco delle Regioni Fortunate: Michele sceglie Basilicata (per 100.000 euro) ed Emilia-Romagna (per 50.000), ma la regione vincente è la Puglia.

Torna a casa a mani vuote.La puntata, definita "amara" e caratterizzata da "scelte sbagliate" che fanno precipitare le offerte, genera reazioni sui social. Su X emergono commenti negativi verso Michele, accusato di aver "sbagliato tutto", "buttato via occasioni" e giocato in modo eccessivamente rischioso, con l'offerta del Dottore che "precipita" per le sue decisioni.