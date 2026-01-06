Affari Tuoi, Maria Pia spiazza De Martino: mai vista una cosa simile

Nella puntata di Affari Tuoi del 5 gennaio, condotta da Stefano De Martino, la concorrente Maria Pia, proveniente dal Molise, ha giocato con il pacco numero 13, accompagnata dal marito Salvatore. Il conduttore ha subito creato un'atmosfera leggera scherzando sul loro matrimonio con oltre 300 invitati e sulla torta apparentemente troppo piccola, coinvolgendo anche Herbert Ballerina in battute che hanno divertito il pubblico.

La partita di Maria Pia è iniziata in modo favorevole: i primi pacchi eliminati contenevano solo somme basse, portando il Dottore a un'offerta iniziale di 40.000 euro, rifiutata dalla coppia. Con intuizioni azzeccate, Maria Pia ha progressivamente eliminato pacchi blu, arrivando a una fase con solo tre blu rimasti, il pacco nero e sette rossi.Il Dottore, in difficoltà, ha proposto più volte il cambio di pacco, sempre rifiutato inizialmente.

Nonostante l'eliminazione di somme alte come 300.000, 100.000 e 75.000 euro, la concorrente ha continuato, rifiutando offerte da 30.000 e 35.000 euro. Quando è uscito l'1 euro dal pacco 7, il tabellone è apparso eccezionale, con Stefano De Martino stupito per una configurazione rara.Guidata dall'intuito, Maria Pia ha alla fine accettato un cambio: ha lasciato il 13 per il 3, dopo aver "sentito" il numero 17 (che conteneva 30.000 euro). Nel suo vecchio pacco 13 c'erano 50.000 euro. Con il pacco nero e i 200.000 euro ancora in gioco, ha accettato l'offerta finale del Dottore di 60.000 euro. Nel pacco scelto alla fine c'erano solo 200 euro.Una serata definita "incredibile" e "fuori dall'ordinario", dominata dall'intuito della concorrente che ha tenuto in scacco il Dottore fino all'ultimo.