Affari Tuoi, Herbert Ballerina col "portafoglie" davanti alle gemelle: deliro in studio

Ieri sera, giovedì 8 gennaio, Stefano De Martino ha acceso il prime time di Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi, e come sempre non sono mancate emozioni forti e colpi di scena. Stavolta al centro della scena due concorrenti speciali: le gemelle Gabriella e Valeria, direttamente da Marsala, che hanno giocato col pacco numero 12.Partenza col botto: Gennarino, il cagnolino più famoso della tv italiana, porta subito 1.000 euro e fa impazzire lo studio. Tutti pensano: "Stasera vinciamo noi!". Macché. Al secondo pacco esce il premio massimo: 300.000 euro. Addio jackpot.Da lì è stata una discesa libera: via 10.000, 20.000, 15.000 e pure i 75.000 euro. Stefano De Martino cerca di tenere su il morale: "Ragazze, quando parte così male non è detto che finisca peggio!".

Il Dottore propone il cambio pacco più volte, ma le gemelle sono testarde: "No, restiamo col 12, è il nostro numero portafortuna". Rifiutano offerte da 15.000 e poi 12.000 euro. Per un attimo tira una boccata d’aria quando esce il pacco nero (zero euro), ma subito dopo spariscono anche i 200.000. Alla fine restano solo 100.000, 50 e 1 euro. Tensione alle stelle, De Martino cammina sulle uova: "Se sbagliamo ora, resta solo la regione...".

Le gemelle non mollano, dicono no all’ultimo cambio. E il pacco 12? Dentro c’erano... 50 euro. Una mazzata.Non tutte le puntate finiscono con il botto milionario, ma Affari Tuoi vince sempre nello spettacolo. Merito soprattutto della coppia De Martino-Herbert Ballerina, che con battute e complicità trasformano anche le serate storte in momenti divertenti.Grande novità della puntata: addio biglietto della lotteria nel pacco da 5 euro. Ora c’è l’invenzione di Herbert! Ieri si è presentato con un portamonete pieno di foglie: "Il portafoglie ecologico, serve a ripulire le città!". Studio in delirio, risate assicurate.