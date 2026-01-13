Affari Tuoi, l'attacco vergognoso a Stefano dopo il pacco: "Perdente"

Stefano di Sant'Angelo di Gatteo, insieme alla moglie Patrizia, è stato protagonista lunedì sera di una puntata emozionante di Affari tuoi su Rai Uno, condotta da Stefano De Martino. La coppia ha regalato una gara avvincente, piena di colpi di scena e scelte coraggiose.Partenza sprint, con offerte rifiutate da 39.000 e 45.000 euro (più jackpot di 4.000 euro). Stefano ha spiegato le motivazioni: sistemare l'auto che lo ha lasciato a piedi e riparare la casa danneggiata dall'alluvione, con un metro d'acqua all'interno. Bravi a liberarsi presto del pacco numero 1 (divieto di meduse) e a conquistare il 13 (la Sicilia).Hanno portato in finale tre pacchi pesanti: 50.000, 200.000 e 300.000 euro.

Alla fine, rimasti con il 13 (200.000 euro) e uno da 50 euro. La coppia ha dichiarato di tornare a casa felice con 100.000 euro; il "dottore" ha offerto esattamente la metà, 50.000 euro. Hanno accettato con il motto "chi si accontenta gode", ma aprendo il pacco hanno scoperto i 200.000 euro persi. Momento toccante: Patrizia è scoppiata a piangere per la beffa.Il look pittoresco di Stefano, con lunga coda, ha aggiunto colore alla serata. Un finale amaro nonostante una prestazione solida e motivazioni concrete legate a difficoltà reali.Su X, non sono mancate reazioni negative verso il concorrente: alcuni utenti hanno criticato la scelta di accettare l'offerta bassa invece di rischiare, definendola troppo conservatrice o poco audace, soprattutto sapendo le somme in gioco fino all'ultimo.

Altri hanno espresso frustrazione per la "beffa" subita, ma con commenti che giudicavano la coppia "troppo frettolosa" o "poco strategica" nel finale, rimpiangendo il mancato tentativo per i 200.000 euro. Complessivamente, la puntata ha diviso: apprezzamenti per l'emotività, ma anche critiche per la decisione finale considerata "perdente". Il tutto senza rispetto per il dolore di Stefano che ha dovuto affrontare i problemi del post-alluvione.