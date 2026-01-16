Affari Tuoi, Marco e Maurizio: una roba mai vista, si schiantano sul pacco

Nella puntata di Affari tuoi del 16 gennaio, condotta da Stefano De Martino, protagonisti sono i gemelli Marco e Maurizio dalla Liguria. Marco lavora come impiegato postale, Maurizio come impiegato nella redazione di un giornale sacro. Eleganti e affiatati, i due fratelli hanno dato vita a una partita avvincente e sorprendente, caratterizzata da offerte rifiutate, cambi e un’intesa perfetta: si capivano con un solo sguardo.Partenza forte con i primi sei pacchi: 100 €, 30.000 €, Gennarino (jackpot da 4.000 €), 500 €, 1 € e 10.000 €. Il Dottore offre subito 40.000 €, ma i gemelli rifiutano. Proseguono eliminando valori bassi (20 €, 10 €) ma anche il sogno grosso: i 300.000 €. Dopo il commento di De Martino (“siamo scivolati sul ghiaccio del dottore”), l’offerta scende a 25.000 €, poi rifiutata ancora.La partita continua con alti e bassi: via 50 €, 200 € e 50.000 €; offerta a 30.000 € per due tiri, rifiutata.

Pacco nero da 15.000 € e pacco blu portano a uno zero, ma anche a soldi sicuri. Rifiutano cambio e offerta da 40.000 €. I gemelli si dimostrano precisi (“cecchini”, dice De Martino), lasciando sul tabellone 20.000 €, 75.000 € e 200.000 €.Dopo l’apertura del 200.000 €, arrivano in finale con 20.000 € e 75.000 € da una parte. Il Dottore offre 47.500 €, che accettano. Scoprono così di aver inizialmente pescato il pacco da 75.000 €, portando a casa una bella somma con una strategia cauta ma efficace, quattro pacchi rossi sul tabellone e una serata emozionante. Ma su X c'è chi condanna i due protagonisti di questa serata sottolineando il loro errore: "Tra le mani hanno il pacco che volevano dall'inizio e non hanno accettato mah".