Affari Tuoi, clamoroso: De Martino sbrocca con Alessia: "Qui un pacco lo devi aprire"

Nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 21 gennaio 2026, condotta da Stefano De Martino, ha giocato Alessia, infermiera in rianimazione pediatrica a Catania (Sicilia). Si è presentata con la sorella maggiore Pamela, clinic manager a Prato e madre di una figlia. Alessia ha dedicato la partita alla famiglia e al fidanzato Francesco, raccontando di essere stata iscritta da Pamela. Il suo lavoro è descritto come una missione emotiva, svolta con passione.Alessia pesca inizialmente il pacchetto numero 17, contenente solo 100 euro. Lo cambia con il numero 5. Nei primi pacchi aperti escono premi come 10.000 € e 200.000 €; rifiutano un cambio offerto dal Dottore.

Successivamente eliminano anche 300.000 € e 30.000 €; offerta a 18.000 € rifiutata per puntare più in alto. Poi esce il 75.000 € e accettano un cambio: lasciano il 17 (100 €) per il 5. Esce anche il 100.000 €, offerta scende a 10.000 € e rifiutano. Pamela sente "energia positiva" nel pacco 16, ma contiene 15.000 €.Momento emozionante: Pamela piange ricordando il padre Santo, un "santo" che ha fatto enormi sacrifici per la famiglia, lavorando duramente e aiutandole a comprare due case nonostante i mutui. Il numero 5 è la data di nascita del padre, ma decidono di cambiarlo con il numero 6. Il 5 conteneva 20.000 €.

Il Dottore offre esattamente 20.000 € cash, con sul piatto ancora 200 € e 50.000 €.Pamela e Alessia riflettono: 20.000 € sono una buona cifra, prioritarie sono famiglia, affetti e salute. Accettano. Nel pacco 6 c'erano solo 200 €. Hanno quindi portato a casa 20.000 euro. Una partita emozionante filata liscia. L'unico momento di tensione proprio tra i primi pacchi quando davanti all'indecisione delle concorrenti, De Martino ha sbottato: "Sì, va bene quello no e quell'altro nemmeno, ma qui un pacco lo dobbiamo aprire....".