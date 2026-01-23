Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Affari Tuoi, la verità su Herbert Ballerina: tradisce la Rai, dove se ne va

venerdì 23 gennaio 2026
Affari Tuoi, la verità su Herbert Ballerina: tradisce la Rai, dove se ne va

2' di lettura

Herbert Ballerina, il comico diventato fenomeno in questa edizione di Affari Tuoi su Rai1, è improvvisamente sparito dal programma condotto da Stefano De Martino. La sua assenza è stata notata soprattutto dalla puntata del 21 gennaio 2026, scatenando curiosità tra il pubblico e trasformandosi in un vero e proprio "caso" televisivo. De Martino ha gestito la situazione con ironia: ha inserito uno sketch surreale parodiando Chi l’ha visto?, con una finta scheda di scomparsa che descriveva Ballerina in modo comico (“Età: giovane vecchio. Altezza: mezza bellezza. Capelli: sì. Occhi: due. Scomparso: alla mensa Rai. Luogo: Campobasso…”). Ha lanciato un appello scherzoso: “Herbert torna”, invitando a segnalarlo solo ad Affari Tuoi.

Non c’è stata una spiegazione ufficiale diretta da parte della Rai o del comico per l’assenza dal game show. Secondo fonti vicine (riportate da Fanpage), si tratterebbe di motivi personali, nulla di grave o preoccupante. Ballerina dovrebbe rientrare presto, anche se non è ancora fissata una data precisa.

Nel frattempo, il suo spazio è stato riempito dalla ballerina Martina (Martina Miliddi), che sta guadagnando visibilità. In precedenza era stato usato anche un cartonato con la scritta “Torno subito”.Ballerina ha rotto il silenzio sui social: su Instagram ha annunciato il rinvio di alcune date del suo spettacolo teatrale “Come una catapulta” in Puglia (Rutigliano, Taranto, Lecce, Altamura), spostate tra marzo e maggio, accompagnando la notizia con un semplice “Scusatemi”. Il Teatro Politeama Greco di Lecce ha confermato l’impossibilità di andare in scena nelle date previste. Per rivederlo prossimamente, Ballerina è protagonista di “Cortesie per gli ospiti” su Real Time, in onda venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:30,

tag
affari tuoi
herbert ballerina

Affari tuoi Affari Tuoi, Herbert Ballerina fatto fuori da Martina Miliddi? Il sospetto

Aggravamento improvviso Affari Tuoi, il padre di De Martino era atteso in studio. Poi, la tragedia

Soldi nostri Affari tuoi, Miriam vince: "Partita da ufficio inchieste"

ti potrebbero interessare

Affari Tuoi, Herbert Ballerina fatto fuori da Martina Miliddi? Il sospetto

Affari Tuoi, Herbert Ballerina fatto fuori da Martina Miliddi? Il sospetto

Otto e Mezzo, Augias la spara grossa su Meloni: "Non si schiera mai"

Otto e Mezzo, Augias la spara grossa su Meloni: "Non si schiera mai"

Carlo Cecchi, "una morte inaspettata": il dettaglio sul ritrovamento

Carlo Cecchi, "una morte inaspettata": il dettaglio sul ritrovamento

Redazione
L'Eredità, pesante sospetto su Daniela: "Si coalizza con le altre per arrivare alla fine"

L'Eredità, pesante sospetto su Daniela: "Si coalizza con le altre per arrivare alla fine"

Redazione