Affari Tuoi, la verità su Herbert Ballerina: tradisce la Rai, dove se ne va

Herbert Ballerina, il comico diventato fenomeno in questa edizione di Affari Tuoi su Rai1, è improvvisamente sparito dal programma condotto da Stefano De Martino. La sua assenza è stata notata soprattutto dalla puntata del 21 gennaio 2026, scatenando curiosità tra il pubblico e trasformandosi in un vero e proprio "caso" televisivo. De Martino ha gestito la situazione con ironia: ha inserito uno sketch surreale parodiando Chi l’ha visto?, con una finta scheda di scomparsa che descriveva Ballerina in modo comico (“Età: giovane vecchio. Altezza: mezza bellezza. Capelli: sì. Occhi: due. Scomparso: alla mensa Rai. Luogo: Campobasso…”). Ha lanciato un appello scherzoso: “Herbert torna”, invitando a segnalarlo solo ad Affari Tuoi.

Non c’è stata una spiegazione ufficiale diretta da parte della Rai o del comico per l’assenza dal game show. Secondo fonti vicine (riportate da Fanpage), si tratterebbe di motivi personali, nulla di grave o preoccupante. Ballerina dovrebbe rientrare presto, anche se non è ancora fissata una data precisa.

Nel frattempo, il suo spazio è stato riempito dalla ballerina Martina (Martina Miliddi), che sta guadagnando visibilità. In precedenza era stato usato anche un cartonato con la scritta “Torno subito”.Ballerina ha rotto il silenzio sui social: su Instagram ha annunciato il rinvio di alcune date del suo spettacolo teatrale “Come una catapulta” in Puglia (Rutigliano, Taranto, Lecce, Altamura), spostate tra marzo e maggio, accompagnando la notizia con un semplice “Scusatemi”. Il Teatro Politeama Greco di Lecce ha confermato l’impossibilità di andare in scena nelle date previste. Per rivederlo prossimamente, Ballerina è protagonista di “Cortesie per gli ospiti” su Real Time, in onda venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:30,