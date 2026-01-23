Affari Tuoi, Herbert Ballerina fatto fuori da Martina Miliddi? Il sospetto

Nella puntata di Affari tuoi andata in onda venerdì 23 gennaio 2026 su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, i protagonisti sono stati Damiano, operaio in cartiera da Pieve di Bono-Prezzo (Trentino-Alto Adige), soprannominato "Sean Penn", e la figlia Sophie, studentessa. La serata è stata ricca di emozioni, gag e colpi di scena, con l’assenza di Herbert Ballerina ancora al centro delle battute: il conduttore ha continuato a scherzarci sopra, usando il cartonato "torno subito" e provocando il pubblico, mentre Martina Miliddi ha deliziato con il suo balletto sexy, scatenando preferenze tra gli spettatori (De Martino ha ironizzato su un finto "Lupo" che ha avviato una petizione per tenere lei al posto di Herbert). A quanto pare la nuova ballerina ha già fatto scordare Hebert Ballerina?

Damiano ha iniziato vincendo il jackpot da 4.000 euro grazie al pacco di Gennarino (il pupazzo ribelle che non obbedisce al conduttore). Nei primi tiri però sono usciti pacchi rossi pesanti: 75.000 euro e 300.000 euro, cambiando il clima. Il Dottore ha proposto un cambio pacco, accettato dalla coppia: hanno lasciato il 12 per il 13.Dopo una tripletta di pacchi blu (inclusa Martina), Damiano si è trovato con un assegno da 30.000 euro, subito tritato. Sono usciti anche i 200.000 euro. Il Dottore ha offerto 15.000 euro per tre tiri, rifiutati.

Successivamente è caduto il 100.000 euro, con l’offerta scesa a 10.000 euro, ancora respinta ("Mai mollare").Damiano ha condiviso momenti personali: "Io e mia moglie siamo il giorno e la notte, non siamo mai assieme a casa; vorrei vincere per farla lavorare meno". Emozionato parlando della figlia al fianco, ha rifiutato un’ulteriore offerta da 15.000 euro.Con l’ultimo tiro ha pescato i 10.000 euro ("Tiro perfetto", ha detto De Martino). Il Dottore ha rilanciato a 25.000 euro, accettati dalla coppia. Hanno portato a casa 29.000 euro totali (inclusi i 4.000 del jackpot). Prima del saluto, hanno aperto il pacco 13: conteneva il pacco nero con solo 5 euro. Ottima scelta strategica: hanno beffato il Dottore evitando il disastro.