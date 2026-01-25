Affari Tuoi, la clamorosa rivelazione di Stefano De Martino su Herbert Ballerina: "Vi spoilero tutto"

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 24 gennaio 2026 su Rai1, Stefano De Martino ha finalmente rotto il silenzio sull’assenza prolungata della spalla comica più amata del programma: Herbert Ballerina.Con il suo tipico stile ironico, il conduttore ha esordito dicendo: “Devo darvi lo spoiler, lo svelo, abbiamo trovato Herbert”, annunciando il ritorno imminente.

“Se tutto va bene arriva domani, è in viaggio”, ha aggiunto, scatenando l’entusiasmo del pubblico in studio e a casa. L’annuncio arriva dopo giorni di curiosità e chiacchiere social per la sparizione improvvisa di Herbert, sostituito inizialmente da un cartonato con la scritta “Torno subito” e poi dalla ballerina Martina Miliddi, ex allieva di Amici.Nella stessa serata, il programma ha reso omaggio al “vuoto” lasciato da Herbert: durante il ballo post-pacco blu, Thanat ha rimpiazzato temporaneamente il comico, ma De Martino ha subito annunciato: “Abbiamo ballato e ora a ballare sarà Martina”, confermando l’esibizione della nuova ballerina al centro studio, ormai una presenza fissa.Il ritorno di Herbert è previsto per la puntata successiva (domenica 25 gennaio), segnando la fine di un piccolo “giallo” televisivo che ha tenuto banco per settimane.

Motivi personali alla base dell’assenza (nulla di grave), con alcuni impegni teatrali rinviati, ma le porte del programma restano aperte per il suo stile surreale e nonsense che ha conquistato i fan.Intanto, la puntata ha visto il concorrente Alessio (assistito dalla mamma Elisabetta) vincere 75mila euro, pur sfiorando i 200mila: un’amara consolazione dopo aver rifiutato offerte più alte, con il Dottore che ha salvato la cassa Rai. Ma l’attenzione del pubblico è rimasta fissa su Herbert: il suo rientro promette di riportare quel tocco imprevedibile che rende unico Affari Tuoi.