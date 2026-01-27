Affari tuoi, voci clamorose su Stefani De Martino: "Fa le prove generali"

Nella puntata di Affari tuoi condotta da Stefano De Martino su Rai 1, la concorrente Sara (impiegata e modella di Macomer, Sardegna) è supportata dal papà Sandro, direttore commerciale e grande fan degli 883. I due fanno parte di una tribute band del gruppo di Max Pezzali, e la serata diventa subito musicale: papà intona "Gli anni" per esorcizzare i primi pacchi rossi pesanti (100.000 e 200.000 €), poi "Con un deca" dopo aver trovato pacchi blu fortunati. Lo studio si anima con cori e canti.

De Martino si inserisce perfettamente nel clima canoro: indossa persino l’orecchino di perle perso da Sara scherzando ("Voglio condurre così"), dimostra scioltezza con i brani e interagisce a proprio agio tra canzoni e sketch (come il "docciatel" di Herbert Ballerina). Proprio in questi momenti i social sono impazziti sottolineando come il conduttore sembri "a suo agio tra i brani musicali, proprio come sostengono le voci che lo vedono come futuro conduttore del Festival di Sanremo per l’edizione 2027, al posto di Carlo Conti". "Fa le prove generali", si legge su x.

Tornando alla gara, Sara rifiuta varie offerte del Dottore (25.000, 30.000, 40.000 €), difende strenuamente il pacco 8 pescato all’inizio, ma accetta alla fine la maxi offerta da 60.000 € quando restano un blu da 20 € e due rossi (15.000 e 300.000 €). Amaro finale: nel pacco 8 c’erano proprio i 300.000 € – avrebbe potuto vincere quasi 240.000 € in più. Il Dottore salva ancora la cassa.