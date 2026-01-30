Addio a Catherine O'Hara, la star di "Mamma ho perso l'aereo": aveva 71 anni

L'attrice canadese naturalizzata statunitense Catherine O'Hara, celebre per ruoli iconici in film come "Beetlejuice", "Mamma, ho perso l'aereo" e per la serie televisiva "Schitt's Creek", è morta oggi nella sua casa di Los Angeles all'età di 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sito statunitense Tmz e confermata da "Variety", precisando che l'attrice si è spenta dopo una breve malattia. Nata a Toronto il 4 marzo 1954, Catherine Anne O'Hara ha costruito una carriera lunga e articolata, attraversando cinema, televisione e doppiaggio con una versatilità rara. Dotata di uno stile comico sofisticato, spesso surreale, è stata capace di rendere memorabili anche ruoli secondari, diventando nel tempo una vera e propria attrice di culto.

Il primo grande riconoscimento internazionale arriva nel 1988 con "Beetlejuice - Spiritello porcello" di Tim Burton, in cui interpreta Delia Deetz, artista eccentrica e moglie del personaggio interpretato da Jeffrey Jones. Il film diventa un classico e segna l'inizio di un sodalizio artistico che proseguirà decenni dopo con il sequel "Beetlejuice Beetlejuice" (2024), riportando O'Hara sullo schermo in uno dei ruoli più iconici della sua carriera. La popolarità mondiale esplode però all'inizio degli anni Novanta grazie ai film "Mamma, ho perso l'aereo" (1990) e "Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York" (1992), diretti da Chris Columbus. Nei panni di Kate McCallister, madre del piccolo Kevin interpretato da Macaulay Culkin, O'Hara contribuisce in modo decisivo al successo di due pellicole diventate un appuntamento fisso della programmazione televisiva natalizia.