La fobia comunista fa volare il Tg5

CHI SALE (Speciale Tg5) Nelle ore in cui Torino viene messa drammaticamente a ferro e fuoco da estremisti che auspicano di stabilire un regime comunista in Italia, fa il botto su Canale 5 uno Speciale del Tg5 dedicato alla Corea del Nord. Il bel reportage “Fuga da Pyongyang” di Alberto Cappato raccoglie testimonianze di chi è riuscito a fuggire, non senza difficoltà, dal regime di Kim Jong -un e fotografa pure le strategie del dittatore per dissimulare il clima repressivo agli occhi del suo popolo, con video propagandistici allegri e dalle musiche moderne che richiamano al K Pop della Corea del Sud o con lui che premia coreani meritevoli che si sono distinti. Ma, fuori dalla capitale, la povertà aumenta, così come il malcontento. Ottimi ascolti per lo speciale: 810mila spettatori col 17.3% di share per la prima messa in onda sabato in seconda serata, 835mila teste col 13.7% per la replica domenica mattina. Picchi del 19% per le testimonianze di Lee Wong Gil, ex ufficiale nordcoreano, e della esule Lee Ae-ran, che raccontano la fuga e come la Corea del Sud ai loro occhi sia sembrata un altro pianeta. ®RIPRODUZIONE RISERVATA.