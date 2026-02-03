Affari Tuoi, Herbert Ballerina senza freni: "Sono maniaco", è bufera

Nella puntata di Affari tuoi di martedì 3 febbraio 2026 su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, la protagonista è Lorena, consulente di direzione aziendale da Napoli, accompagnata dal compagno Mario, fisioterapista e p.r. della città.La serata si apre con la consueta ironia di Herbert Ballerina, che scatena la gaffe clou della puntata.
Presentandosi, il comico dichiara: "Ho le mani bellissime, mi chiamano per lavorare come maniaco". De Martino lo corregge immediatamente: "Ma si dice manista, non maniaco". Herbert alza le mani in segno di resa, ma il conduttore incalza: "Te le alzerei io le mani per quello che dici", scatenando risate in studio per l'imbarazzante lapsus a doppio senso.Ballerina passa poi all'invenzione serale: "Ho inventato la pistorta, una pistola che non fa male a nessuno".
La partita procede con sfortuna: Lorena trova subito Martina Miliddi, che balla ma subisce un incidente (le si rompe una scarpa), continuando da professionista con un solo piede calzato – De Martino la elogia: "Brava Martina, una vera professionista anche con una sola scarpa". Eliminati premi alti come 75mila, 200mila e 300mila euro, la coppia rifiuta offerte iniziali (35mila, poi 20mila) e cambia più volte pacco (dal 2 al 15, poi al 10, infine al 19).Arrivati al finale con 10 euro contro 100mila, accettano l'ultima proposta del Dottore da 33mila euro dopo aver consultato lo studio ("Se vuoi chiediamo anche a qualcuno che cammina qua fuori", scherza De Martino). L'apertura del pacco rivela proprio i 100mila euro: beffa classica del Dottore, che "salva" la cassa. Lorena torna a casa con 33mila euro, consolandosi per l'ottima mossa preventiva nonostante il rimpianto.