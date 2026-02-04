Affari Tuoi, la clamorosa lite di Lorena col fidanzato: "Aiutami a scegliere!"

Nella puntata di Affari Tuoi del 3 febbraio, condotta da Stefano De Martino, la protagonista è Lorena, consulente aziendale della Campania, in coppia con il fidanzato Mario (fisioterapista di giorno e pr la sera). Lorena sceglie il pacco numero 10.La partita parte con eliminazioni di pacchi rossi non particolarmente alti. Subito dopo entra in scena Martina Miliddi con il pacco ballerina: durante la performance, una scarpa si rompe, ma l’ex concorrente di Amici continua a danzare con grande professionalità fino alla fine, guadagnandosi il plauso del conduttore: “Brava Martina, una vera professionista anche con una sola scarpa”.

Le offerte del Dottore arrivano presto: prima 35mila euro, rifiutati senza esitazioni da Lorena. La sfortuna colpisce con l’eliminazione dei pacchi da 200mila e 300mila euro. Nuova proposta da 20mila euro, anch’essa respinta. A metà gioco rimangono due pacchi blu (100mila euro e il misterioso pacco nero). I tiri successivi eliminano altri blu, ristabilendo equilibrio (due rossi e due blu).Aperto il pacco nero – che contiene solo 5 euro – sul tabellone restano un blu da 10 euro, uno da 100 euro e il rosso da 100mila.

Il Dottore propone un cambio: Lorena accetta, scambia il 10 con il 19. Aprendo il vecchio pacco 10, scopre 100 euro – mossa fortunata.Restano 10 euro e 100mila euro. Ultima offerta del Dottore: 33.000 euro. Lorena, agitata, si rivolge ripetutamente a Mario: “Aiutami a scegliere, dimmi tu cosa fare”. Lui non dà una risposta netta, scatenando l’irritazione della compagna: “Grazie, ho portato la compagnia giusta…”.Dopo attimi di indecisione, Lorena accetta i 33.000 euro. Alla rivelazione finale, il pacco 19 (scelto dopo lo scambio) contiene proprio i 100mila euro. Beffa classica: avrebbe vinto la cifra massima se avesse rifiutato l’offerta. La coppia torna a casa con 33mila euro. Ma la clamorosa lite col fidanzato di certo farà discutere...