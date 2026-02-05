Affari Tuoi, Natale travolto dopo i titoli di coda: "Ma chi è questo..."

Nella puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino mercoledì 4 febbraio, il protagonista è Natale, dalla provincia di Brescia (Lombardia). Lavora nel marketing e pubblicità, è sposato da 30 anni con Nadia e gioca insieme al figlio Alessandro con il pacco numero 6. Il jackpot di Gennarino vale 6mila euro, mentre l’invenzione di Herbert Ballerina è la pungisveglia.La partita inizia bene con il pacco numero 4 dell’Umbria (200 euro), poi peggiora trovando i 50mila euro, ma Natale non si scoraggia e segue Gennarino, vincendo il jackpot da 6mila euro. Nei tiri successivi alterna pacchi blu e rossi: 15mila euro, 30mila euro e la pungisveglia.

Il Dottore offre 37mila euro, ma Natale rifiuta. Eliminato il pacco nero (50mila euro) e i 200mila, scherza: "Quelli prima o poi escono". Accetta un cambio e prende il pacco 19, scoprendo che nel suo 6 c’era la ballerina.Fuori 20mila e 100mila euro, restano pochi rossi. De Martino lo incoraggia: "Magari hai preso i 300mila". Il Dottore offre 25mila euro, rifiutati. Purtroppo esce proprio i 300mila, lasciando 75mila come massimo. Su consiglio del figlio, cambia ancora e prende il 17: scelta vincente, perché nel 19 c’erano solo 20 euro.La partita si equilibra (due blu e due rossi). Chiama il 16 del Piemonte: 0 euro, festa in studio. Rifiutati 15mila euro, resta il tiro finale tra 50 euro e 75mila.

Il Dottore offre 26mila euro. Natale accetta pensando alla figlia: "Devo pensare anche a Giulia, che mi ha detto ‘Papi, vieni a casa con i soldi’".La beffa finale: nel suo pacco 17 c’erano 75mila euro. Su X non sono mancati commenti negativi: "Ma che razza di giocatore è 'sto Natale? Aveva i 75mila in mano e per paura di tornare a casa senza niente si accontenta di 26mila? Poteva rischiare per la famiglia invece di fare il fifone, alla fine ha perso la cifra grossa. Che delusione, certi concorrenti rovinano il gioco!".