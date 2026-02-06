Affari Tuoi, strage di rossi senza precedenti: De Martino sconvolto

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 5 febbraio 2026 su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, la protagonista è stata Anna, consulente zootecnica dalla provincia di Vicenza, accompagnata dal marito Nicola, sommelier. La partita è entrata nella storia del programma per un inizio da incubo mai visto prima.Herbert Ballerina apre con le sue freddure: "Faccio delle aranciate piccole, sono un fantino" e presenta l’invenzione della serata, il "pollo a mille cosce".

Nei primi sei tiri, Anna elimina solo pacchi rossi altissimi: 50mila, 200mila, 300mila euro e altri, scatenando lo stupore generale."Un inizio così io non me lo ricordo", esclama De Martino, rincuorando: "Ricordati che bastano due pacchi per fare la partita". Il Dottore scherza: "Fossi in loro mi preparerei in geografia", temendo il gioco delle regioni. La coppia cambia pacco scegliendo il numero 2, ma trova altri rossi, inclusi i 100mila euro."Non mi è mai successo in due stagioni di show", commenta allibito De Martino.

Herbert Ballerina si rivolge direttamente al notaio: "Non è possibile, bisogna mandare a monte la partita". Finalmente arriva un blu con Gennarino: "Quasi mi dispiace, stavamo andando così bene", ironizza il conduttore.De Martino offre 9mila euro ("Questa offerta io la prenderei, stasera mi sbilancio vedendo il tabellone"), rifiutata. Dopo uno stacchetto sexy di Martina Miliddi su "Svalutation", resta solo il 75mila euro. Offerta a 10mila euro rifiutata. Finale rocambolesco: 75mila vs 20 euro. Ultima offerta del Dottore: 26mila euro. Anna accetta: "Non voglio più rischiare, accetto l’offerta".Apertura pacco: nel 2 c’erano solo 20 euro. Sollievo per gli sposi, che "hanno portato le penne a casa" dopo una strage di rossi senza precedenti nel programma.