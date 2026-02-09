Affari Tuoi, Herbert Ballerina abbandona lo studio: "Io ho qualcosa..."

Libero logo
lunedì 9 febbraio 2026
2' di lettura

Nella puntata di domenica 8 febbraio di Affari tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, il comico Herbert Ballerina (vero nome Luigi Luciano) è stato ancora una volta protagonista assoluto, ma con un finale a sorpresa: dopo aver indovinato diversi contenuti dei pacchi, ha abbandonato lo studio in diretta, lasciando tutti di stucco.La serata si è aperta con le sue battute classiche: Herbert si è definito “poligrotta” appassionato di grotte e ha presentato l’invenzione del momento, il “pesce sulgelato” (un pesce su un cono gelato), scatenando le risate del pubblico. Poi è arrivato il balletto passo a due con Martina Miliddi, sulle note de “La prostata Enflamada” (omaggio ironico al film Buen Camino di Checco Zalone), con Herbert travestito da ballerino spagnolo: un momento esilarante che ha fatto impazzire la platea e lo stesso De Martino.

Durante la partita di Rossella (assistente capo della Polizia da Marigliano, in coppia con la sorella Mary psicoterapeuta), Herbert ha brillato come “pacchista”: ha indovinato senza sbirciare il pacco da 1 euro e, poco dopo, ha anticipato anche i 30mila euro del pacco nero. De Martino, sorpreso, gli ha chiesto: “Ma come fai a indovinare?”. Herbert ha risposto criptico: “Ho qualcosa io, ho qualcosa”, per poi alzarsi e lasciare lo studio tra lo stupore generale.Nonostante l’uscita improvvisa, il comico è rientrato in seguito, continuando a “bruciare” pacchi alti (come i 300mila euro).

La concorrente ha chiuso con 60mila euro offerti dal Dottore, accettandoli dopo il consiglio di Lupo (“Se non ti servono vai avanti”), salvo scoprire nel pacco rimasto i 200mila euro: un rammarico da quasi 140mila euro persi.Herbert, spalla fissa del programma da settembre 2025, ha regalato un’altra serata di gag e imprevisti, culminata proprio con quel clamoroso addio temporaneo allo studio che ha chiuso il cerchio su una puntata piena di energia e sorprese.

affari tuoi
herbert ballerina

