Il viaggio di Bonolis nella musica italiana

Paolo Bonolis torna re della prima serata di Canale 5. Non con uno dei suoi quiz ma con un doppio show musicale dal titolo onomatopeico: Taratatà sinonimo di ritmo e suoni allo stato puro. Stasera il pronti-via con la prima delle due serate nelle quali il conduttore romano tornerà a mettere al centro note e esibizioni dal vivo in un doppio “live” targato Mediaset che arriva giusto giusto a due settimane precise da Sanremo. Taratatà, però, non prevede gare né televoti ma sarà una sorta di racconto melodioso di cui Bonolis, che di spettacolo indubbiamente se ne intende, sarà ideale direttore d’orchestra, lasciando spazio agli artisti e alle loro canzoni.



Due gli appuntamenti, pensati come veri e propri eventi con l’obiettivo dichiarato di restituire dignità al palco e all’incontro tra grandi nomi della canzone italiana. La cornice che farà da palcoscenico è quella della ChorusLife Arena di Bergamo, trasformata per l’occasione in una sorta di tempio del pop: scenografia imponente, palco al centro e pubblico tutto intorno. A salire sul palco saranno dodici volti notissimi, di quelli che hanno attraversato decenni di radio, classifiche e concerti: da Ligabue a Giorgia, da Elisa a Biagio Antonacci, passando per Max Pezzali, Fiorella Mannoia, Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Luca Carboni e i Negramaro. In testa agli artisti non ci saranno, però, solo le note ma Il conduttore anche le parole. Gli interpreti musicali, infatti, si racconteranno, incrociandosi e contaminandosi tra loro in duetti mai visti, versioni inedite, chiacchiere e canzoni che saranno l’unico vero copione dello show. L’idea è quella di una grande festa di suoni e voci. Il format punta dritto al cuore dello spettacolo.

Con Bonolis, eclettico architetto di un formato televisivo che, soprattutto in inverno, rappresenta per Canale 5 un inatteso divertissement di sicuro valore. Soprattutto nel mese in cui la tv di Stato celebra la canzone italiana. Quest’anno anche Mediaset farà la sua parte.