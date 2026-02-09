Divertimento 2026: Circus, River, Epoca, Rubrasonic, Pl4tform... ci fanno ballare e rilassare

Da che parte va il divertimento, in questo per ora freddo 2026? Il legame sport, cibo di qualità e musica è confermato anche da Milano Cortina 2026, Olimpiadi piene di show e appuntamenti da non perdere. Tra montagne e città, feste e glamour non mancano. Gli atleti sono ormai popstar e i top DJ sono tutti o quasi appassionati di sport.

La formula dinner & dance, cena a musica da ballare nello stesso luogo, piace in mille formule diverse. A Milano è appena nato Sushi Samba, che oltre che sul cibo giapponese punta su DJ e ballerine carioca, mentre tutta Italia canta e si muove con le canzoni della Al-B.Band. QuestA formazione dall'energia scatenata ha un repertorio sorprendente ed è guidata da Alberto Salaorni e Davide Rossi. «Suoniamo insieme da 25 anni – raccontano – e l’emozione è sempre la stessa». Salaorni ha appena pubblicato un brano emozionante, "Due Oceani", perché non si vive di sole cover.

Perché mangiare bene non basta, chi esce di casa vuole divertirsi. Il format Epoca Grill & Pizza è nato da poco dalla passione per le Vespe d'epoca, ma conta già due ristoranti, uno a Trezzo D'Adda e uno a Vimercate. Mentre si gustano carni alla griglia d'eccellenza e pizze napoletane d'autore, ci si diverte, in famiglia o con gli amici. Il venerdì spesso è Piccante, con un contest infuocato: 4 minuti per mangiare 4 mini hamburger davvero piccanti. I più coraggiosi si misurano, gli altri guardano.

Anche gli spazi riservati al ballo cambiano, sono sempre più confortevoli. Al Circus beatclub, a Brescia, così come al MOLO, sempre in città e al River, a Soncino (Cremona), gli altri locali del gruppo guidato da Antonio Gregori, sono l'esempio perfetto di discoteca di nuova generazione. Rinnovati ad ogni stagione, sono pieni di tecnologia e di musica sempre diversa. Ogni sera il suono cambia: al Circus (nella foto) c'è il giovedì hip hop Rehab, il venerdì si alternano eventi pop ed urban con VidaLoca e house con Panorama, mentre il sabato è la serata più giovane. Sul palco arrivano artisti come Jrstit, DJ e producer italiano affermatosi come uno dei profili più seguiti della nuova scena musicale digitale. Al River l'atmosfera è ancora più “happy", con artisti come AVA, che con la sua musica riesce a scaldare chiunque.

E chi ha bisogno di rilassarsi, sempre più spesso sceglie le spa. Ognuna ha la sua anima, anche musicale. A ChorusLife Immersive SPA, a Bergamo, ad esempio, il suono è curato da Rubrasonic, agenzia creativa che si occupa di ciò che si sente in migliaia di spazi sparsi in giro per il mondo. «Nei grandi spazi di questa spa, abbiamo abbandonato la musica di sottofondo per creare un 'multiverso sonoro' che si adatta alle diverse situazioni», spiegano Matteo Arancio e Roberto Brignoli di Rubrasonic. Gardacqua, sulla sponda veronese del lago, punta invece anche sullo sport, con piscine anche interne e tanti corsi ed esperienze da vivere durante tutta la giornata. Qui ha poi sede Gardacqua Training Academy, un punto di riferimento di professionisti del settore.

A proposito di Academy, passando però alla musica elettronica, a Palermo, Pl4tform ha appena compiuto sette anni formando ben 130 allievi. «Chi inizia a fare il DJ o il produttore senza imparare davvero le basi del nostro lavoro, raramente trasforma i propri sogni in realtà. E' un vero peccato, perché molti ragazzi hanno vero talento», spiegano Callea e Lento, i creatori di Pl4tform. «Anche la musica elettronica, così come la cucina e mille altre cose, senza 'sporcarsi le mani', non si impara. Anzi, nel nostro settore, si può imparare soltanto da chi ha raggiunto certi risultati in studio e sul palco».

Va segnalata la crescita internazionale di Ale Basciano, DJ piuttosto diverso dal cliché dei personaggi tv arrivati in console senza meriti musicali. Il suo sound elettronico infatti piace in mezzo mondo. Spesso condivide il palco con superstar come Steve Aoki e Kaskade ed il brasiliano Alok. Nello scorso giugno, ha poi fatto ballare festival come Ultra Europe in Croazia.

Tra le etichette musicali italiane in maggiore crescita c'è senz'altro Jaywork Music, che grazie al lavoro quotidiano di Luca Peruzzi e Luca Facchini, ogni giorno seleziona e fa crescere nuovi talenti. «Uno dei problemi più frequenti per chi produce musica è comprendere il reale valore economico di una traccia, oppure avere un rapporto trasparente con etichette e distributori», spiegano Peruzzi e Facchini. UMM Red, punta invece dritto e forte sulla forza della techno più sperimentale, grazie all'energia creativa di Gianfranco Bortolotti, produttore e talent scout di lunga esperienza, del direttore artistico TECHNE... e di tanti giovani talenti dell'elettronica. Il futuro è tutto loro, sono loro che ci faranno presto ballare, in Italia e nel mondo.