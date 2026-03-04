Libero logo
Affari Tuoi, Ilaria e Letizia travolte dopo la puntata: "Senza anima", cosa è successo

mercoledì 4 marzo 2026
Nella puntata di Affari Tuoi del 4 marzo 2026, condotta da Stefano De Martino, protagoniste sono le gemelle Ilaria e Letizia dalla Valle d'Aosta, con il pacco numero 12. Ilaria è pallavolista, Letizia insegna alla scuola primaria e gioca beach volley. De Martino apre con un appello ironico: servono più valdostani in candidatura.La partita parte male: dal pacco 15 escono 15.000 €, poi sfumano subito i 300.000 € e poco dopo i 75.000 €.

Seguono uscite sfortunate (10.000 € e 20.000 € fuori). La prima offerta del Dottore è 20.000 €, rifiutata. Dopo vari tiri, i pacchi alti calano; le gemelle rifiutano anche 25.000 €, eliminando il podio (via 200.000 € e 100.000 €).

Decidono di cambiare il loro pacco con il 5 (Abruzzo), su consiglio del nonno Bruno, abruzzese e nato il 5 come loro.Nel pacco 19 (Molise) c'è il nero da 10 €. Aprono l'originale: 30.000 €. Offerte basse (5.000 €) con solo il 50.000 € rimasto. Rifiutano cambio e assegno, arrivando al finale tutto o niente: 50.000 € vs 100 € (o viceversa). Letizia pesca il cambio con le carte; convinte di aver preso i 50.000 €, tengono il pacco 5 e vincono esattamente quella cifra in un finale emozionante e fortunato, legato al nonno.Su X emergono però commenti negativi verso le concorrenti: alcuni le descrivono come egocentriche, carenti di empatia, problematiche o "senza anima e cuore", criticando atteggiamenti percepiti come freddi o incentrati solo su sé stesse, in netto contrasto con l'entusiasmo per la vittoria e il legame familiare celebrato in puntata

