Affari Tuoi, Ilaria e Letizia insultate sui titoli di coda: "Egoiste"

Nella puntata di Affari Tuoi del 4 marzo, le gemelle valdostane Ilaria e Letizia partono con il pacco numero 12. L'inizio è drammatico: in pochi tiri sfumano i premi più alti, dai 300.000 € ai 75.000 €, seguiti da 10.000 € e 20.000 €. Nonostante la debacle, mostrano determinazione rifiutando l'offerta iniziale del Dottore da 20.000 €.La sfortuna persiste, eliminando anche 200.000 € e 100.000 €. La svolta arriva cambiando il pacco 12 con il numero 5 (Abruzzo), scelta affettiva: il nonno Bruno era abruzzese e nato il 5, come loro.

Scoprono poi che il pacco originale valeva 30.000 €. Con offerte al ribasso (fino a 5.000 €) e solo il 50.000 € rimasto, rifiutano ulteriori cambi e arrivano al finale tutto o niente: 50.000 € contro 100 €. Ilaria si dice certa che il pacco del nonno non le tradirà; Letizia pesca il cambio con le carte. Tengono il 5 e vincono esattamente 50.000 €, chiudendo in bellezza una partita apparentemente compromessa.

Su X, emergono però commenti negativi verso le gemelle: diversi utenti le descrivono come "psicopatiche", "senz'anima", "fredde", "inquietanti", "egoiste", "egocentriche" o "carenti di empatia". Alcuni criticano atteggiamenti percepiti come privi di calore umano, focalizzati solo su sé stesse, con accuse di pensare solo all'apparenza o di mancare di sensibilità verso gli altri, in netto contrasto con il racconto familiare e l'entusiasmo per la vittoria in studio. Altri lamentano un "capriccioso" modo di fare, giudicandolo intollerante o narcisista.