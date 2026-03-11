Affari Tuoi, Brenda nella bufera: "Una statua di sale", il gesto sconcertante

Nella puntata di Affari Tuoi del 10 marzo su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, la protagonista è stata Brenda, biologa nutrizionista di Villamagna (provincia di Chieti, Abruzzo), accompagnata dalla mamma Mena, ex insegnante in pensione. La partita è partita con i classici sei tiri, tra esibizioni di Martina Miliddi ("Mamma mia" dei Maneskin) e freddure di Herbert Ballerina.

Brenda ha bruciato presto premi alti come 50mila, 75mila, 100mila e addirittura 300mila euro, facendo crollare le offerte del Dottore da 44mila a 35mila, poi 30mila e 25mila.Nonostante le difficoltà e i rifiuti netti (inclusa una proposta di cambio), Brenda ha tenuto duro motivata dalla promessa ai suoi pazienti di riaprire uno studio più grande ("ho chiuso lo studio ma sto qua per giocare e vado avanti"). Ha rifiutato offerte successive, arrivando al finale thrilling con due pacchi: 20 euro e 200mila euro. L'ultima offerta da 60mila euro è stata respinta con grande coraggio ("complimenti, ci hai regalato un finale adrenalico", ha detto De Martino). Aprendo il suo pacco 9, è uscito proprio il 200mila euro, scatenando abbracci, lacrime di gioia e applausi in studio.

Su X, però, non tutti hanno festeggiato: molti commenti negativi hanno criticato la concorrente per il suo atteggiamento. "Insopportabile, sembrava una statua di sale", "Troppo fredda e calcolatrice, zero emozione fino alla fine", "Ha rischiato tutto per orgoglio, poteva perdere e fare la figura della testarda", "Fortunata ma antipatica, mamma Mena salvava la serata", "Che noia questa Brenda, vince tanto ma zero carisma, deludente come personaggio".