Il Marra solidale con biglietti da 86 euro

«Con le buone non cambi le cose». Con queste parole Fabio Rizzo in arte Marracash aveva commentato sul suo profilo Instagram l’altro giorno le devastazioni dei maranza. Una scelta di campo. Lui, il king della Barona periferia sud di Milano dove è rimasto anche dopo aver sfondato nella musica - sui social si è arruolato nell’esercito di chi vuole ascoltare le ragioni di chi ha messo a ferro e fuoco piazza Duomo: «Aspettavo questa reazione da tempo e credo che siamo solo all’inizio». Il king è partito dalle case popolari, ha sbancato con i testi politicamente scorrettissimi della Dogo gang e poi con il mitologico video di Badabum cha cha con due elefanti portati tra le strade della Barona. Era il 2008: insieme ai temi cari alla musica rap - bigliettoni, donne, pistole - arrivavano i soldi veri. Poi altri album, a storia glamour da copertina con Elodie e i duetti con gli altri cantanti del momento.

Marracash e le violenze: "Da che parte sto, siamo solo all'inizio". Le parole choc sono un caso politico "Chi mi conosce sa bene da che parte sto. Le diseguaglianze sociali sono la mia battaglia, alla ribellione ho dedic...

Per questo a leggere e rileggere il post che liscia il pelo ai manifestanti del tragico weekend milanese c’è qualcosa che non torna: «Il potere capisce solo il potere, è ora che il popolo mostri il proprio» dice il buon Marracash. Che però, restando in tema, non ha avuto proprio prezzi popolari nei suoi ultimi concerti. Il 12 e 13 settembre, un mese prima del sacco di piazza Duomo, un biglietto del concerto di Marra con Guè all’Ippodromo costava dagli 89 euro del pratone fino ai super pass vip da 149 o 299 euro l’uno.

Fedez risponde a Marracash: "Si fa fotografare con Sala e poi..." Da Ghali a Sayf, da Artie 5ive a Marracash. Negli ultimi giorni sono tanti i rapper che sui social hanno detto la loro s...