Oggi è un altro giorno, Anna Falchi e l'avvistamento di un ufo: "Temo le prese in giro. Ma quel giorno...", da brividi

08 ottobre 2020 a

a

a

Confessioni particolari, quelle di Anna Falchi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai 1. Si parla di alieni, di ufo. L'appiglio alla trasmissione lo danno gli Stati Uniti, dove è stata istituita una task-force che ha il compito di monitorare con attenzione il fenomeno per garantire sicurezza al paese. Occasione d'oro per la Bortone, che chiede ad Anna Falchi di parlare nuovamente dell'avvistamento di una navicella aliena che aveva raccontato in passato. Ma la Falchi ha nicchiato: "Sono piuttosto reticente sull’argomento, sono diventata tale, perché ho sempre paura che la gente mi possa prendere in giro". Però, dopo la premessa si è sbottonata e ha raccontato: "Quando avevo dieci anni, in provincia di Reggio Emilia. Una domenica siamo stati svegliati da un rumore assordante. Ci siamo affacciati, abbiamo tirato su la serranda e abbiamo visto il famoso disco volante", ha ricordato Anna Falchi.

"Io, quel figone di Convertini...". Prego? Elisa Isoardi, la "proposta indecente" al conduttore in diretta su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.