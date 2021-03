Amici 2021, imbarazzo per Stefano De Martino: "Ah, non è tuo? È che Belen...". Cosa scappa detto a Pio e Amedeo

21 marzo 2021 a

Pio e Amedeo hanno animato la puntata del 20 marzo del Serale di Amici. I due comici, dopo aver acciuffato Maria De Filippi e averla riempita di baci con la scusa di aver fatto diversi tamponi, hanno messo in imbarazzo Stefano De Martino. Tutta colpa di una battuta sulla sua ex moglie ora in attesa di una figlia dal nuovo compagno, Antonino Spinalbese. "Facciamo un applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Ah non è suo?", hanno chiesto al giudice del programma di Canale 5. E ancora: “Ah non eri tu in foto?”. A nulla è servito l'intervento della conduttrice che ha provato a salvare la situazione.

“È che Belen - hanno concluso - se li prende tutti uguali. Come l’hai presa? Come si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti? Lo conosciamo, è un bravo ragazzo, fa il parrucchiere…”. “È un lavoro non ridere alle loro battute perché se io rido troppo rischio di offendere qualcuno, ma mi fanno ridere. Se rido poco si offendono loro”. Poi la simpatia dei comici si è abbattuta anche sul cantante Stash. "Sei proprio un leccac**o”", hanno tuonato scherzosamente. Stash infatti è diventato padre da pochissimo e in diretta, davanti a tutti, ha detto che sarà la De Filippi la madrina al battesimo. Un'ammissione - incalzata dal duo - che ha scatenato Pio e Amedeo.

