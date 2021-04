Domenica In, Rita Dalla Chiesa scatena il caos: "Mi vaccino, non con AstraZeneca". Come è possibile? Gelo su Rai 1

11 aprile 2021 a

a

a

Siamo a Domenica In, la trasmissione di Mara Venier in onda su Rai 1, la puntata è quella di oggi, domenica 11 aprile. E come sempre il primo segmento della trasmissione è dedicato all'emergenza coronavirus, con un focus sui vaccini. Tra gli ospiti, Rita Dalla Chiesa, Pierpaolo Sileri, Matteo Bassetti e Alessandro Sallusti. Ma sono le parole della Dalla Chiesa, presente in studio, a sollevare un polverone.

Vedete questa foto? Il dramma di Al Bano Carrisi si consuma in diretta da Mara Venier: occhio al dettaglio

Infatti, la conduttrice ha detto chiaro e tondo: "Farò il vaccino contro il coronavirus, ma vista tutta la confusione che c'è stata fino ad ora, non mi fido di Astrazeneca". Insomma, un secco "no" ad AstraZeneca. La Dalla Chiesa si è detta insicura e spiazzata per i cambiamenti relativi alle fasce d'età dei cittadini da vaccinare. "Ho prenotato la vaccinazione", ha aggiunto, ma non userà AstraZeneca.

"Ecco a chi potremmo vietarlo". Sileri estremo su AstraZeneca: che cosa sta succedendo, davvero?

Parole che hanno scatenato un fuoco incrociato. In studio, Sallusti ha rimproverato alla Dalla Chiesa di fomentare l'allarmismo sul siero. Dunque Sileri ha insistito ricordando come il siero sia sicuro. E in parallelo, sul web, in molti cannoneggiavano contro la Dalla Chiesa, chiedendole in che modo può scegliere a quale tipo di vaccino sottoporsi. Non che Rita abbia detto di aver scelto il farmaco, eppure le sue parole si prestavano a qualche ambiguità. Per sciogliere la tensione, la Venier ha poi riproposto le parole di Mario Draghi in conferenza stampa, con il duro attacco ai furbetti del vaccino che saltano la fila, "con che coscienza lo fate?", chiedeva il premier a chi sottrae il siero ai più anziani.

"Sembrano nazisti". Vittorio Sgarbi pesantissimo: questa roba sul Covid dalla Venier, "ma sono pazzi?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.