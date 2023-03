Denny Mendez, l'umiliazione segreta sul palco di Miss Italia

23 marzo 2023 a

a

a

Nel 1996 è passata alla storia del costume nostrano come la prima (e finora unica) Miss Italia nera. Oggi, 27 anni dopo, Denny Mendez è una splendida donna ancora dentro al mondo dello spettacolo e della recitazione, ma non ha dimenticato l'umiliazione subita sul palco di Salsomaggiore Terme, nella serata forse più importante della sua vita.

A Oggi è un altro giorno, su Rai 1, Serena Bortone ha ospitato la splendida attrice 45enne di origine domenicana, ma ormai italianissima. Impossibile non partire dal ricordo del concorso di bellezza, ai tempi ancora "centrale" nel palinsesto della Rai ma soprattutto nel dibattito pubblico, con milioni di telespettatori, dibattiti e polemiche che duravano ben oltre la conclusione dello show. La vittoria a sorpresa della Mendez fece scalpore, sollevando le critiche di chi non riteneva che la ragazza rispecchiasse "il canone italico". A questa posizione, però, si associavano reazioni ben più condannabili, al limite del razzismo. Ne fece le spese proprio Denny, costretta a sorbirsi i fischi e i buuu della platea di Miss Italia in sala subito dopo la sua incoronazione. "E' stata una vittoria sofferta - rivela oggi la Mendez in studio dalla Bortone, visibilmente commossa -, ricordavo la gioia e il dolore, era un riso e un pianto interno ma che mi ha portato anche tante cose belle".

"Tu ne sai qualcosa". Roberta Capua gela la Fialdini: grosso imbarazzo in studio

Ancora oggi, sottolinea il ruolo decisivo di sua madre: "E' stata capace di farmi anche da padre: la mia famiglia è matriarcale, ma devo ammettere che ogni tanto ho pensato al mio papà naturale". Superato di slancio il dolore per certe reazioni deprecabili, la Mendez ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda e poi del teatro. Tra i suoi corteggiatori vip, ha rivelato a Oggi è un altro giorno, anche la star del cinema francese Vincent Cassel sul set del film-blockbuster di Hollywood Ocean's Eleven.